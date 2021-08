Salvini in visita a Gambarie: “toglieremo il reddito di cittadinanza, fa il male della Calabria”. E sulle mascherine lanciate in mare…

16 Agosto 2021 20:06

L’Aspromonte è stata una delle aree maggiormente colpite dagli incendi, il leader della Lega ha cambiato il suo programma in Calabria per far sentire il suo sostegno alle popolazioni che hanno subito danni a livello umano ed economico

Una visita alle comunità colpite in questi ultimi giorni dal dramma incendi che ha visto la perdita di vite umane e aziende. E’ per questo che Matteo Salvini ha deciso di modificare il suo programma e di recarsi a Gambarie d’Aspromonte: un abbraccio ai cittadini e un grande ringraziamento agli uomini dei soccorsi che con le loro forze hanno evitato danni maggiori. Il leader della Lega ha poi risposto alle domande dei giornalisti presenti. “Le mascherine si tengono in volto, mi hanno regalato quella del Parco, non si lanciano”. Ad affermarlo Matteo Salvini, in visita nel pomeriggio a Gambarie d’Aspromonte, rispondendo alle domande dei giornalisti circa la polemica nata a causa del lancio delle mascherine con l’elicottero dal leghista Leo Battaglia su alcune spiagge dello ionio cosentino (Villapiana, Trebisacce, Corigliano, Rossano). “Per quello che mi riguarda – ha aggiunto Salvini – le mascherine si indossano. Io porterò quella dell’Aspromonte per rendere omaggio a questa terra di bellezza e di sofferenza in questi giorni”.

STATALE JONICA 106 – Poi, in merito alle vittime sulla SS 106: “ho chiamato Anas e il ministero delle infrastrutture, occorre accelerare. Ci sono progetti fermi da troppi anni, le quattro corsie non devono rimanere su un foglio di carta ma devono diventare realtà. Non è accettabile avere una statale della morte nel 2021”.

REDDITO DI CITTADINANZA – “Devo dire che in una settimana abbiamo girato tutte le province della Calabria, abbiamo incontrato cittadini, imprenditori, operai, pescatori, agricoltori, c’è tanta fiducia nella Lega. Tutti mi chiedono di togliere il reddito di cittadinanza perché così com’è non funziona e fa solo danni in tutta la Calabria e quindi lo faremo”, ha affermato.

GIUSTIZIA – “Gratteri è un amico, so che sulla riforma Cartabia e sugli stessi referendum ha punti di vista diversi. Li rispetto ma non li condivido. I referendum sulla giustizia – ha aggiunto Salvini – sono la salvezza, sia della magistratura per bene, indipendente e libera, che dell’Italia in generale, perché nessuno viene a investire in un Paese dove i processi durano 15-20 anni. In questa occasione non sono d’accordo col procuratore. La giustizia italiana va riformata, e quello che è emerso col caso Palamara che ne è la dimostrazione”.