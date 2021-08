Visita di Rita Bernardini e Sergio D’Elia al carcere di Catanzaro

17 Agosto 2021 12:26

Visita al Carcere di Catanzaro svoltasi ieri dagli On.le Bernardini e D’Elia con una larga la delegazione di attivisti

Rita Bernardini e Sergio d’Elia sono stati in visita all’indomani di Ferragosto al carcere “Ugo Caridi” di Catanzaro. La delegazione era così composta: Giovanna Canigiula, Sabrina Renna, Gianmarco Ciccarelli, Giuseppe Candido, Antonio Coniglio, Antonio Giglio.

“Qui ci sono grandi eccellenze come un centro clinico di 7 posti dove arrivano da altri istituti in quantità però dieci volte maggiore ed una piscina per idroterapia dove arrivano detenuti bisognosi che però non la trovano funzionante”. Purtroppo il sistema non funziona a livello centrale, abbiamo incontrato tantissimi detenuti incompatibili col sistema carcerario. La magistratura di sorveglianza non è capace di gestire il trattamento del singolo detenuto e si limita a respingere tutto. Nonostante il quadro poco buono mi sento di poter elogiare la direttrice Paravati e la Polizia penitenziaria per come riescono a gestire con tante lacune oggettive questo istituto dove c’è per esempio una pasticceria eccezionale guidata da uno chef vero che si dovrebbe implementare”, afferma l’on.le Rita Bernardini, Presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino e Consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito.

“E’ un reperto archeologico, siamo in una dimensione fuori dal tempo: a questo punto della storia dei diritti umani questa struttura nulla hanno a che fare con la vita, con la sicurezza. Va trovato qualcosa di meglio e nutro fiducia nella Ministra Cartabia che quanto meno culturalmente parla di una dimensione diversa, quella di una giustizia riparativa: qui però non si ripara nulla, qui si distrugge”, sottolinea on.le Sergio D’Elia, segretario dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino e Consigliere Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito .

“Ringrazio ed elogio il lavoro svolto giornalmente dalla Direttrice Dott.ssa Angela Paravati e dalla Polizia penitenziaria tutta. La nostra presenza come Associazione Nazionale ANPVU oltre a segnare un punto di vicinanza con le priorità di Bernardini e D’Elia a sostegno dei più deboli, è dovuta anche per rispolverare una circolare di dicembre 2016 firmata dall’ex Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), Avv. Santi Consolo, con cui si autorizzava il via libera alla diffusione delle sigarette elettroniche, con e senza nicotina, negli istituti penitenziari, sia nei locali pubblici o aperti al pubblico che nei pubblici uffici. Le difficoltà però sono insorte nel momento in cui si non si è riusciti a trovare un modello idoneo con le misure di sicurezza delle carceri. Oggi, però, il mercato offre varie tipologie di device, che potrebbero essere idonei con le misure di sicurezza degli istituti penitenziari. Progetti analoghi sono già stati avviati con successo in Francia e Regno Unito ed auspichiamo e ci mobiliteremo affinchè anche in Italia la situazione possa sbloccarsi al più presto in quanto la sigaretta elettronica allevierebbe i danni per la salute sia dei detenuti ex fumatori che dei loro compagni di cella, costretti fino ad oggi ad intossicarsi respirando il fumo da combustione, sia del personale amministrativo”, rimarca Carmine Canino, presidente dell’Associazione Nazionale ANPVU (Associazione Consumatori di e-cig).