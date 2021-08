Vincenzo Catalano è un nuovo giocatore della Cinquefrondese

28 Agosto 2021 17:54

L’USD Cinquefrondese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Vincenzo Catalano, centrocampista classe ’82. Giocatore esperto, nel corso degli anni ha militato nelle seguenti squadre: Rosarnese, Siderno, Gioiese, Polistena, Cittanovese, Rizziconi, Belvedere, Limbadi e Nicotera. Inoltre, ha vinto anche dei campionati, dalla Terza categoria fino all’Eccellenza, anche se gran parte delle stagioni le ha disputate nella “sua” Rosarno. “Ringrazio la società per avermi voluto a Cinquefrondi – afferma Catalano -. Sono molto contento di poter fare parte di questa squadra; sicuramente darò il massimo per far sì che la Cinquefrondese possa raggiungere gli obiettivi prefissati”.