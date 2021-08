Villa San Giovanni: pronta la lettera al Ministero dell’Economia dopo la sentenza che ha stravolto i bilanci

21 Agosto 2021 10:36

La nota del Comune di Villa San Giovanni

Sul tavolo dell’Assessore Al Bilancio e Tributi è pronta una lettera indirizzata al Ministro delle Economie e delle finanze ed al Ministro dell’Interno, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha stravolto i bilanci comunali, rispetto al fondo di anticipazione di liquidità.

Con sentenza n. 80/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 05.05.2021 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Il predetto articolo, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, disponeva al comma 2 “L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.”

Nell’anno 2019 e 2020 il Comune il Comune di Villa San Giovanni, in sede di bilancio di previsione 2020, ha iscritto la relativa quota di spesa per un importo pari alla rata di rimborso del prestito di cui all’anticipazione di liquidità; analoga operazione avrebbe dovuto essere effettuata anche negli anni successivi, fino all’estinzione del maggiore disavanzo derivante dalle anticipazioni di liquidità (FAL).

La sentenza di maggio ha di fatto determinato una situazione di difficoltà per tutti i Comuni che avevano beneficiato delle diverse anticipazioni di liquidità, in quanto il ripiano del disavanzo derivante dalle stesse per l’esercizio 2020 avrebbe dovuto essere assoggettato alla norma del ripiano di cui all’art. 188 del D.lgs 267/2000;

L’art 52 del d.l. 73/2021 ha istituito un fondo in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della costituzione del fondo anticipazioni di liquidità’ ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, ed ha contestualmente prorogato al 31.07.2021 il termine per l’approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023;

In sede di legge di conversione n. 106 pubblicata in G.U. del 24.07.2021 è stato stabilito che il fondo in questione sarebbe stato erogato agli Enti per i quali il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Il Comune di Villa San Giovanni non ha beneficiato del fondo in questione in quanto possiede parametri superiori rispetto a quelli previsti. Questo ha determinato ulteriori difficoltà.

In merito a tale esclusione è già stata prodotta richiesta di riesame a firma del Legale dell’Ente poiché appare contraddittorio che avendo questo ente maggiori entrate possa essere penalizzato con il mancato beneficio.

Le normative di applicazione sopracitate inerenti l’utilizzo e la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità soprattutto quelle applicate nell’esercizio 2020 appaiono disarmoniche rispetto alle finalità della concessione delle anticipazioni stesse.

In buona sostanza, se da un lato il legislatore ha fornito gli strumenti per azzerare i debiti commerciali al 31.12.2019 dall’altro ha penalizzato gli enti che hanno richiesto e utilizzato tale prestito il cui scopo era quello di ripianare i debiti della pubblica amministrazione nonché di immettere liquidità nel sistema economico locale e nazionale evitando al contempo eventuali contenziosi e aggravi di spesa derivanti da procedure esecutive.

In data 06.08.2021 il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, durante l’ultima Conferenza Stato – Città e Autonomie locali ha annunciato l’ulteriore proroga al 15.09.2021 del termine per l’approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023 rendendo la seguente dichiarazione: “Stiamo facendo un lavoro molto importante con gli enti locali, supportando quelli in maggiore difficoltà nella loro azione di risanamento e riequilibrio finanziario. Questo differimento dei termini va visto proprio in questa ottica. L’obiettivo è individuare soluzioni su misura. Ci sono realtà che si trovano oggettivamente in una situazione difficile, come i Comuni Siciliani. Per affrontare le loro difficoltà, viste anche le prerogative della Regione, abbiamo attivato uno specifico Tavolo tecnico-politico. È estremamente importante che tutte le Amministrazioni, anche i previsione dell’attuazione del PNRR, possano ritrovare un giusto equilibrio. Del resto la qualità della vita dei cittadini dipende dai servizi che i Comuni riescono ad erogare”.

Il Comune di Villa San Giovanni, in assenza dell’attribuzione del contributo sopracitato, versa nella situazione di difficoltà alla quale ha fatto riferimento il Vice Ministro Castelli legata esclusivamente al ripiano, nel bilancio di previsione, del “disavanzo tecnico” derivante dalle anticipazioni di liquidità di cui sopra.

“L’attuazione di quanto annunciato, rispetto alla proroga e al supporto agli Enti Locali in difficoltà, consentirebbe a questo Comune di ripianare il suddetto disavanzo tecnico e di approvare il Bilancio di Previsione 2021/2023 in pareggio finanziario in quanto non sussistono ulteriori criticità rispetto al disavanzo tecnico sopraindicato” ha dichiarato l’Assessore al bilancio e tributi “Antonino Giustra”.

Anche la Sindaco f.f. ha pertanto richiesto, con nota inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dell’Interno, di dare attuazione a quanto annunciato dal Vice Ministro Laura Castelli.