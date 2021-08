Villa San Giovanni, l’Assessore Giustra: “contenimento delle spese e gestione delle risorse economiche, queste le soluzioni”

12 Agosto 2021 19:11

La nota stampa dell’Assessore al bilancio e tributi di Villa San Giovanni

“Nell’ottica di un sempre maggiore contenimento delle spese e di una gestione oculata delle risorse economiche dell’Ente, l’attuale amministrazione comunale di Villa San Giovanni, attraverso questo assessorato, ha avviato un processo di internalizzazione di alcuni servizi che garantirà un importante risparmio per le casse comunali. Tra i primi servizi per il quale si è iniziato questo processo di risparmio è proprio la riscossione dei tributi. Tale processo già iniziato ha la necessità di organizzare e strutturare l’ufficio del settore economico finanziario. Per tale motivo si è deciso di bandire la gara per l’affidamento del servizio riscossione dei tributi per soli due anni. Tempo utile per poter assumere e formare due istruttori contabili, così come previsto nella programmazione del fabbisogno delle risorse umane precedentemente approvato in giunta, e solo successivamente sarà possibile internalizzare il servizio di riscossione dei tributi comportando un risparmio significativo per la cassa comunale. Ho posto le basi per il mio successore”. Lo afferma in una nota l’Assessore al bilancio e tributi di Villa San Giovanni, Antonino Placido Giustra.