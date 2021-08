Villa San Giovanni, disagi per imbarcarsi coi traghetti. L’Assessore Morgante: “predisposta una biglietteria riservata ai residenti”

Basterà presentare la documentazione ai controlli (carta d’identità, tessera sanitaria, patente di guida)

In risposta a quanto riportato in questi giorni, relativo ai disagi di alcuni cittadini villesi che sarebbero stati costretti, per imbarcarsi con le navi della società Caronte & Tourist, ad incolonnarsi in autostrada per fare la fila, “l’Amministrazione, in persona dell’Assessore Massimo Morgante, precisa che la stessa società di navigazione ha predisposto ed è operativa una biglietteria, in prossimità degli imbarchi riservata ai cittadini villesi, dimostrando la residenza con documentazione ufficiale ed in vigore (carta d’identità, tessera sanitaria, patente di guida ecc.), su richiesta espressa da parte della stessa Amministrazione, formalizzata durante la riunione del C.O.V. (Comitato Ordine Viabilità) tenutasi in Prefettura giorno 23 Luglio 2021”.

“E’ ovvio che non si può escludere che ci siano stati disagi e disguidi per mancanza e/o cattiva informazione agli utenti ovvero per difetto di comprensione degli stessi, tuttavia tali disagi e disguidi non sono e non possono essere addebitati o attribuiti all’Amministrazione che ha fatto tutto quanto in proprio potere per agevolare la cittadinanza ma che non può essere colpevole di eventuali errori commessi da terzi”, conclude la nota.