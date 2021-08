Venetico, grande successo per “Libri sotto le stelle” il talk show di Giovanni Remigare

13 Agosto 2021 11:51

Venetico, il talk show letterario è stato ideato e condotto dal giornalista Giovanni Remigare

Grande successo per la 1a edizione di “Libri sotto le stelle” il talk show letterario ideato e condotto dal giornalista Giovanni Remigare in collaborazione con Anymore Onlus e con il patrocinio del Comune di Venetico.

Una serata all’insegna della cultura e della musica che ha visto come protagonisti cinque libri: “Welcome Direzione Sud!” di Marica D’Amico, Faburama Ceesay, “La Bussola” di Valentina Ilacqua, “Duecento giorni di tempesta” di Simona Moraci, “Sotto le stelle anche i bulli” di Donatella Manna, “Talmente diversi” di Ester Isaja.

Ad aprire l’evento i saluti dell’assessore Salvatore Mezzatesta che ha voluto elogiare ed esaltare l’importanza di promuovere eventi come questo, sottolineando come il comune di Venetico è sempre attento alla tematica culturale per la crescita della comunità.

Interessante il format portato sul palco da Giovanni Remigare, due poltrone, interviste interessanti, piacevoli e divertenti, un salottino estivo con un pubblico attento che ha potuto godere di una serata piacevole grazie anche all’intrattenimento musicale dell’associazione FabFable e dei suoi tre artisti: Bonny, Claudia Rizzo e Giusimaria Mandanici magistralmente guidati dalla MB Service di Mario Bartuccio.

Tra gli interventi anche quello del presidente di Anymore Onlus Antonio Spignolo che ha raccontato la storia dell’associazione e fatto conoscere i progetti solidali realizzati e quelli in essere.

La grafica e artista Cecilia Coletta, protagonista nel progetto Welcome Direzione Sud e autrice di straordinarie opere d’arte della linea C.Co Graphic.

Al termine della serata il pubblico ha dedicato un caloroso applauso ai protagonisti dell’evento e a Giovanni Remigare che salutando e ringraziando con emozione tutti i presenti ha confermato l’impegno per la realizzazione della seconda edizione di “Libri sotto le stelle”.

L’organizzazione ringrazia gli sponsor: Miceli Café, Pizzeria Antò, Kano Sartoria Sociale, Mariella Fiori, La Terra dei fiori di Francesco Gerbino.