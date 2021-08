Vaccini: Don Zampaglione invita la cittadinanza di Roghudi e Marina di San Lorenzo a vaccinarsi

20 Agosto 2021 14:34

Don Giovanni Zampaglione invita le comunità di Marina di san Lorenzo e di Roghudi e ogni persona a vaccinarsi per prevenire le conseguenze peggiori del Covid-19

Don Giovanni Zampaglione invita “le comunità di Marina di San Lorenzo e di Roghudi e ogni persona a vaccinarsi per prevenire le conseguenze peggiori del Covid-19. Il vaccino non impedisce in assoluto di contrarre il virus, ma diminuisce questa possibilità e soprattutto evita al contagiato le terribili sofferenze che a volte i colpiti dal virus hanno dovuto patire. Per questo dobbiamo raccogliere l’invito di Papa Francesco: vaccinarsi, ha detto il Santo Padre, è un atto d’amore per sé, per i propri familiari, per gli amici, per tutti. Vaccinarsi, aggiungo, è particolarmente importante per gli anziani: può salvare loro la vita. Vacciniamoci tutti, aiutiamo chi vuole farlo, convinciamo i dubbiosi. Seguiamo l’invito di Papa Francesco”.