Salvini in Calabria, uomo sbraita dal balcone di casa per contestare il leghista: ne nasce un dibattito sugli immigrati [VIDEO]

18 Agosto 2021 12:44

L’episodio è avvenuto a Diamante, ma il leader della Lega era stato contestato anche a Palmi

Ha scelto la Calabria per le sue vacanze Matteo Salvini, ma ne ha anche approfittato per fare un tour elettorale in vista delle Regionali 2021. Applausi nelle piazze, ma pure tante contestazioni. Ne ha viste di tutti i colori il leader della Lega. Dopo che a Palmi era stato inseguito fino al bar, a Diamante è andata in scena un episodio molto particolare: mentre teneva il suo discorso sul palco, un uomo del palazzo di fronte ha iniziato a sbraitare e urlare dal balcone di casa per criticarlo. Da lì ne è nato un dibattito sul tema immigrati: “se mi dà il codice fiscale gliene mandiamo due al terzo piano. La Calabria ha bisogno di turisti che pagano, non di turisti che sbarcano. Se a lei piacciono i clandestini se ne adotti a dozzine a casa sua. Si va a chiedere il Green Pass per andare in spiaggia o al ristorante, intanto sbarcano migliaia di clandestini, questo è razzismo contro gli italiani. Le regole devono essere rispettate da tutti”.