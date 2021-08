Tv: Mediaset, in prima serata share del 31,48% e oltre 4,1 mln spettatori

15 Agosto 2021 11:55

Roma, 15 ago. (Adnkronos) – Ieri, sabato 14 agosto 2021, le reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore sul pubblico attivo rispettivamente con il 31.48% di share (4.106.000 spettatori totali), il 32.93% di share (2.130.000 spettatori totali) e il 30.25% di share (2.035.000 spettatori totali) Il Tg5 delle ore 20.00 informa 1.909.000 spettatori totali con il 16.15% di share commerciale; l’edizione delle ore 13.00 è al vertice dell’informazione con 2.381.000 spettatori totali e il 18.41% di share attiva.

Da segnalare in particolare su Canale 5, ‘Paperissima Sprint” totalizza 1.617.000 spettatori con il 13.08% di share sul pubblico attivo; a seguire, il film ‘Immaturi ‘ il viaggio” raggiunge 1.017.000 spettatori totali e il 10.5% di share attiva (12.75% di share sui giovani 15-34 anni);su Italia 1, la partita di Coppa Italia ‘Cagliari-Pisa” segna 654.000 spettatori totali; su Retequattro, ‘Stasera Italia Weekend” totalizza nella 1° parte, 626.000 spettatori totali (4.69% di share individui) e nella 2° parte, 816.000 spettatori totali (5.9% di share individui).

La5 è la rete tematica più seguita in prima serata con il film della serie Rosamunde Pilcher ‘La promessa”, che raggiunge 442.000 spettatori totali con il 3.61% di share individui. Su Iris in prime time, il film ‘Getaway – via di fuga” appassiona 305.000 spettatori totali con il 2.3% di share individui.