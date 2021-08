Tragedia al largo della Sicilia: recuperato il cadavere di un migrante

21 Agosto 2021 17:12

Sicilia: due elicotteri hanno individuato i naufraghi e nell’immediatezza recuperavano 5 persone dall’acqua ed un uomo privo di vita

Intorno alla mezzanotte il Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera è stato contattato da una persona di nazionalità tunisina che riferiva di trovarsi in mare nei pressi di una scogliera vicino Trapani insieme ad altri connazionali. Durante la telefonata i militari sono riusciti ad ottenere dal chiamante, attraverso le procedure di geolocalizzazione, una posizione geografica attendibile su cui far confluire i soccorsi. Localizzati presso l’isola di Levanzo, sono stati inviati sul posto due elicotteri, uno della Guardia Costiera e uno dell’Aeronautica Militare, unitamente a due motovedette della Guardia Costiera. Queste ultime, individuavano i naufraghi e nell’immediatezza recuperavano 5 persone dall’acqua ed un uomo privo di vita. Ulteriori ricerche in zona da parte dei Carabinieri hanno permesso di individuare a terra tutte le altre 17 persone che facevano parte del gruppo arrivato a Levanzo. Le operazioni si sono concluse in tarda mattinata e non risultano migranti dispersi.​

Foto di repertorio