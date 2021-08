A Motta San Giovanni la seconda edizione delle “Mottiadi”: il programma completo [FOTO]

3 Agosto 2021 15:07

Dopo il successo di due anni fa sono tornate le “Mottiadi 2021” a Motta San Giovanni

Dopo l’edizione del 2019, sono tornate anche quest’anno le Mottiadi 2021. Su idea del parroco di Motta San Giovanni e di associazioni di volontariato, dall’1 al 7 agosto è iniziato il palio di Motta San Giovanni che coinvolge tutto il paese. Si tratta di una settimana di iniziative nel borgo del basso jonio reggino.

Durante le Mottiadi il paese viene suddiviso in 6 contrade che, in un clima di assoluta festa e solidarietà, si contenderanno il palio. Le contrade si chiamano La Ginestra, Lo Zafferano, L’Ulivo, L’Uva, l’Ape e l’Oleandro. Previsti diversi giochi che coinvolgono tantissime persone tra cui pallavolo, briscola, tresette, bocce, gioco di cultura generale, calcio a 5, masterchef junior e tanto altro.

Tutto il paese in questi giorni di festa è in fermento e nei giorni scorsi i cittadini mottesi hanno spontaneamente effettuato una pulizia straordinaria per preparare al meglio ogni via del paese.