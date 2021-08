Tokyo 2020, Italia a 37 medaglie: record alle Olimpiadi

6 Agosto 2021 13:24

(Adnkronos) – Luigi Busà vola in semifinale nel karate 75 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e si assicura una medaglia. Per l’Italia team sarà la 37esima, record assoluto ai Giochi che migliora i 36 podi ottenuti dalle spedizioni azzurre di Los Angeles 1932 e Roma 1960.

Il 33enne siciliano Busà è arrivato all’ultimo incontro con il rivale di sempre, l’azero Rafael Aghayev, già qualificato. Busà si è imposto per 3-1 dopo un incontro combattuto. Ora se la vedrà con l’ucraino Stanislav Horuna. Aghayev affronterà invece l’ungherese Gabor Harspataki.