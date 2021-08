Arriva il 5° oro alle Olimpiadi per l’Italia! La coppia Tita-Banti domina nella Vela Nacra 17: ancora un successo sulla Gran Bretagna

3 Agosto 2021 09:06

In mattinata arriva la 5ª medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: Ruggero Tita e Caterina Banti chiudono al 6° posto la finale della Vela Nacra 17, un piazzamento che basta per l’oro

La medaglia era già ipotecata dopo le ottime prestazioni dei giorni scorsi, serviva solo un dettaglio non di certo da tralasciare: capire se sarebbe diventata d’oro o d’argento. Ruggero Tita e Caterina Banti, la coppia della Vela nella specialità Nacra 17, sono scesi in acqua da favoriti in un duello che, come tutta l’estate, sembra mettere Italia e Gran Bretagna l’una contro l’altra. E ancora una volta vinciamo noi! Ruggero Tita e Caterina Banti chiudono al 6° postola medal race odierna, un piazzamento che basta per portare a casa la 5ª medaglia d’oro dei Giochi giapponesi. Il totale delle medaglie sale a quota 29, migliorati i risultati di Rio 2016 e Londra 2012. L’ultima medaglia d’oro nella vela era quella di Alessandra Sensini a Sydney 2000, 21 anni fa.