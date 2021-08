Terremoto nelle Isole Eolie: scossa registrata a Nord di Filicudi [MAPPE]

17 Agosto 2021 12:54

Il terremoto è stato di magnitudo 3.6

La Sala Sismica INGV-Roma ha registrato un terremoto magnitudo ML 3.6 in mare, nell’area delle Isole Eolie, territorio in provincia di Messina. L’evento si è verificato alle 12:21:41 a Nord di Filicudi, ad una profondità di 302 km. Il terremoto, registrato ad una profondità di 302 km, non è stato avvertito dalla popolazione.