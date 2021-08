Tennis: Us Open, Berrettini batte Chardy in tre set e va al secondo turno

31 Agosto 2021 23:00

New York, 31 ago. (Adnkronos) – Matteo Berrettini si impone nel primo turno del singolare maschile degli Us Open a New York. Il tennista romano, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ha superato il francese Jeremy Chardy, n.70 Atp, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-6 (9-7), 6-3.