Taormina: sulle note dei musical di Broadway ripartono le visite serali al Teatro Antico [FOTO]

22 Agosto 2021 15:30

Taormina: sulle note dei musical di Broadway ripartono le visite serali al Teatro Antico. Sinergia fra il Parco Naxos Taormina e il Conservatorio Corelli di Messina

Sulle note dei più celebri musical di Broadway, un concerto del Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina darà il benvenuto, alle 21.30 di lunedì 23 agosto, ai visitatori “notturni” del Teatro Antico di Taormina. Riprende infatti per quattro giorni, dal 23 al 26 agosto, “A riveder le stelle”, ciclo di visite serali al complesso monumentale che nel weekend di Ferragosto ha registrato ogni sera circa 500 presenze dalle 19.30 e fino a mezzanotte. Lo spettacolo è gratuito ed è abbinato al ticket d’ingresso. Sulla scena del Teatro Antico, lunedì sera, sarà il “Giovanna Magro Quintet” con un repertorio dei più popolari musical di Broadway che, da Gershwin a Cole Porter e Jimmy Van Housen, prevede un excursus nella canzone americana. Con la Magro, cantante dalla vocalità intensa, saranno Andrea Iurianello al sassofono contralto, Carlo Alberto Proto alla chitarra e Luca Nicotra al contrabbasso. Il concerto rientra nella convenzione siglata quest’anno da Gabriella Tigano, direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, e Giuseppe Ministeri, presidente del Conservatorio Corelli di Messina, e che già nel mese di agosto ha visto due spettacoli nel nuovo Teatro della Nike, nell’area archeologica di Naxos. In occasione delle visite serali il Teatro Antico di Taormina è aperto ininterrottamente dalle 9 a mezzanotte, ultimo biglietto alle ore 23. Fra le attrazioni della visita notturna, per questa estate 2021, c’è anche la mostra di sculture di Pietro Consagra. E’ suggerita la prenotazione tramite il sito di Aditus (qui), gestore dei servizi di biglietteria del Parco. Si accede con Green Pass. La certificazione – cartacea o digitale – è obbligatoria per tutti i visitatori al di sopra dei 12 anni. In alternativa si può esibire un certificato che documenti anche una sola dose di vaccino (validità 9 mesi); un test molecolare/antigenico (negativo) nelle 48 ore precedenti alla visita; oppure una certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi). Come da comunicazione del Commissario per l’emergenza COVID di Messina, infine, si segnala che dal 21 agosto a Taormina “rimangono gratuiti i tamponi rapidi per l’ingresso al Teatro Antico che potranno essere eseguiti dalle 8 alle 20, previa esibizione del biglietto di ingresso al Teatro, presso l’U.S.C.A. di Taormina, in piazza San Francesco di Paola”.