Coppa Italia Serie C: osso duro all’esordio per l’Acr Messina, il Catanzaro già al secondo turno

9 Agosto 2021 15:51

Gli accoppiamenti per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C 2021-2022

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021-2022. Il Catanzaro inizierà il torneo dal secondo turno eliminatorio, mentre tutte le altre squadre calabresi e siciliani esordiranno al primo turno sabato 21 agosto. L’Acr Messina farà visita alla Juve Stabia, “derby” tra Catania e Vibonese, mentre il Palermo ospiterà il Picerno. Di seguito i criteri e tutte le sfide:

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

In ottemperanza all’art. 2, par. 2.1. del Regolamento della Coppa Italia Serie C 2021-2022 (Com. Uff. n.36/L del 21.07.2021), si riportano le 56 società ammesse al Primo Turno Eliminatorio e i relativi accoppiamenti determinati per sorteggio in data odierna presso la sede della Lega Pro:

Squadre già ammesse al secondo turno eliminatorio:

N. 1 Sudtirol

N. 2 Padova

N. 3 Avellino

N. 4 Catanzaro

Gruppo 1

N. 5 Virtusvecomp Verona

N. 6 Giana Erminio

N. 7 Feralpisalò

N. 8 Pro Patria

N. 9 Renate

N. 10 Seregno

N. 11 Triestina

N. 12 Trento

N. 13 Pro Vercelli

N. 14 Pergolettese

N. 15 Pro Sesto

N. 16 Juventus U23

N. 17 Albinoleffe

N. 18 Lecco

Gruppo 2

N. 19 Piacenza

N. 20 Reggiana

N. 21 Virtus Entella

N. 22 Fiorenzuola

N. 23 Vis Pesaro

N. 24 Modena

N. 25 Pontedera

N. 26 Mantova

N. 27 Imolese

N. 28 Carrarese

N. 29 Legnago Salus

N. 30 Lucchese

N. 31 X

N. 32 Cesena

Gruppo 3

N. 33 Teramo

N. 34 Monterosi Tuscia

N. 35 Viterbese

N. 36 Gubbio

N. 37 Pescara

N. 38 Olbia

N. 39 Grosseto

N. 40 Campobasso

N. 41 Turris

N. 42 Latina

N. 43 Ancona Matelica

N. 44 Aquila Montevarchi

N. 45 Siena

N. 46 Fermana

Gruppo 4

N. 47 Virtus Francavilla

N. 48 Taranto

N. 49 Foggia

N. 50 Paganese

N. 51 Vibonese

N. 52 Catania

N. 53 Bari

N. 54 Fidelis Andria

N. 55 Juve Stabia

N. 56 Acr Messina

N. 57 Palermo

N. 58 Picerno

N. 59 Monopoli

N. 60 Potenza

ACCOPPIAMENTI

Gruppo 1

Gara P1

Virtusvecomp Verona-Giana Erminio

Gara P2

Feralpisalò-Pro Patria

Gara P3

Renate-Seregno

Gara P4

Triestina-Trento

Gara P5

Pro Vercelli- Pergolettese

Gara P6

Pro Sesto-Juventus U23

Gara P7

Albinoleffe-Lecco

Gruppo 2

Gara P8

Piacenza- Reggiana

Gara P9

Virtus Entella- Fiorenzuola

Gara P10

Vis Pesaro-Modena

Gara P11

Pontedera-Mantova

Gara P12

Imolese-Carrarese

Gara P13

Legnago Salus-Lucchese

Gara P14

X-Cesena

Gruppo 3

Gara P15

Teramo-Monterosi Tuscia

Gara P16

Viterbese-Gubbio

Gara P17

Pescara-Olbia

Gara P18

Grosseto-Campobasso

Gara P19

Turris-Latina

Gara P20

Ancona Matelica-Aquila Montevarchi

Gara P21

Siena-Fermana

Gruppo 4

Gara P22

Virtus Francavilla-Taranto

Gara P23

Foggia-Paganese

Gara P24

Vibonese-Catania

Gara P25

Bari-Fidelis Andria

Gara P26

Juve Stabia-Acr Messina

Gara P27

Palermo-Picerno

Gara P28

Monopoli-Potenza

Modalità di svolgimento

Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

