25 Agosto 2021 10:59

Il 14 settembre torna “Swim for Parkinson”, la traversata dello Stretto di Messina che va da Capo Peloro a Cannitello

La “Swim for Parkinson” sta tornando. Saranno 21 gli atleti, tra parkinsoniani e neurologi, a tornare con entusiasmo a sfidare di nuovo le acque dello Stretto di Messina nel tratto che va da Capo Peloro a Cannitello il 14 settembre 2021. Quasi 4 Km di acque alte attraversati da numerose correnti accompagneranno gli atleti della Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus in questa staffetta.