7 Agosto 2021 19:45

“Successo per l’iniziativa “Una Palma Vista Mare” sul lungomare di Ferruzzano. L’IPF, la Pro Loco e l’Associazione Culturale Rudina, grazie ad una raccolta fondi (crowdfunding) lanciata sulla piattaforma GoFundMe hanno raccolto più di 3000 euro. La somma è stata destinata all’acquisto di circa 38 palme Washingtonia alte fino a 3 metri. Plauso alle associazioni e ai relativi soci che si sono prodigati nella riuscita dell’iniziativa, piantumando l’intero set di piante durante le ore notturne”. E’ quanto scrive in una nota Dario Cidoni dell’Associazione Rudina. “Il concerto delle associazioni e il lavoro svolto con dedizione da parte degli associati sono stati fondamentali per raggiungere in meno di due mesi dal lancio dell’iniziativa questo importante risultato, dimostrando concretezza, velocità e trasparenza nella gestione dei fondi. L’iniziativa rappresenta il fiore all’occhiello di una serie di progetti e eventi che le associazioni di Ferruzzano portano avanti per valorizzare la piccola cittadina conosciuta ai più per l’altissimo numero di Palmenti rupestri presenti sul suo territorio. A detta delle associazioni coinvolte: l’attaccamento e il senso di appartenenza ai territori – unitamente alla capacità di creare un network senza campanilismi – possono rappresentare la pietra miliare per un riscatto sociale ed economica del nostro circondariato. Nei prossimi mesi non mancheranno altre iniziative sinergiche anche con realtà associative di altri paesi per permettere il raggiungimento di risultati più ambiti. In un tessuto associativo così dinamico ci auguriamo che la Pubblica Amministrazione e i rappresentanti politici non siano da meno per rispondere al meglio alle numerose sfide che ci attendono”, conclude la nota.