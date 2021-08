Milan, striscioni shock dei tifosi contro Donnarumma: “ingrato bastardo, attento quando giri per Milano” [FOTO]

28 Agosto 2021 10:54

Striscioni shock dei tifosi del Milan contro Donnarumma: insulti e minacce esposti alle cancellate dei Milanello contro l’ex portiere rossonero

Il Milan e Donnarumma non si sono lasciati benissimo e, ovviamente, i tifosi non l’hanno presa bene. Un tira e molla infinito per il rinnovo del contratto, cifre folli e altrettante commissioni improponibili richieste da Mino Raiola che ha rifiutato gli 8 milioni proposti dal Milan e ogni tentativo di mediazione. Addio in scadenza dopo l’Europeo vinto da MVP, neanche un euro nelle case del Milan, diversi milioni invece sul suo conto in banca versati dal PSG che ne ha soddisfatto le richieste economiche senza battere ciglio. I tifosi del Milan si sono dati appuntamento a Milanello per salutare e caricare la squadra in vista della prima gara casalinga, contro il Cagliari, finalmente aperta al pubblico. Sui cancelli di Milanello sono stati esposti due striscioni proprio all’indirizzo di Gigio: “Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo”, “Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo… stai attento quando girerai per Milano”. Nel primo insulti all’ex portiere e all’ex dirigente Leonardo (oggi proprio al PSG), con il quale esistono vecchie ruggini. Nel secondo delle minacce, neanche troppo velate, che hanno decisamente superato il limite consentito della contestazione.