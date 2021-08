Paura prima di Salernitana-Reggina: steward colto da un infarto allo stadio Arechi

16 Agosto 2021 19:30

Un malore improvviso, tempestivo l’intervento degli uomini della Croce Bianca

Momenti d’ansia a poche ore dalla sfida di Coppa Italia tra Salernitana e Reggina. Uno steward, oggi pomeriggio, è stato colto da un infarto mentre prendeva servizio allo stadio Arechi. Tempestivo l’intervento dei soccorritori della Croce Bianca: i sanitari hanno effettuato subito l’elettrocardiogramma per accertare la gravità del malore in corso. Di qui il trasferimento in ambulanza alla vicina azienda ospedaliera universitaria dov’è l’uomo sarà tenuto sotto osservazione dai medici della Torre Cardiologica.