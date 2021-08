Paralimpiadi di Tokyo, poker d’oro per l’Italia! Stefano Raimondi domina e vince i 100 rana S9

26 Agosto 2021 12:11

Arriva anche la 9ª medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo: poker di ori dal nuoto con Stefano Raimondi che domina e vince i 100 rana categoria S9

In finale con il quarto tempo, ma letteralmente imprendibile quando ci si gioca la medaglia. Stefano Raimondi domina la gara dei 100 rana categoria S9 e porta in dote la 9ª medaglia della spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo, la 4° del metallo più prezioso: il medagliere azzurro conta, in due sole giornate, 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Raimondi non lascia scampo ai rivali chiudendo la prova con un crono di 1’05”35 davanti alla coppia russa composta da Isaev e Bertasinskii.