Reggina-Ternana, arriva il dato definitivo su spettatori e incasso

29 Agosto 2021 21:43

Numero di spettatori e incasso ufficiali fatti registrare al Granillo per Reggina-Ternana: si tocca quota 5 mila

Tutto come prevedibile. La Reggina tocca quota 5 mila (per la 5.005) spettatori per la gara contro la Ternana, numero poco più basso rispetto a domenica scorsa ma comunque buono considerando le tante variabili più volte analizzate. Dopo i circa 4 mila di ieri, dunque, circa un migliaio i tagliandi staccati oggi. Il numero di spettatori totali porta a un incasso di € 87.427,00. Da capire se, almeno a breve, questi numeri e questi incassi possano essere ripetuti, considerando il sempre più probabile spauracchio “zona gialla” che potrebbe incombere da lunedì 6 settembre. La prossima gara al Granillo, infatti, sarà Reggina-Spal del 18 settembre.