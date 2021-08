Spettacolare passaggio nello Stretto di Messina del Golden Horizon, il più grande veliero al mondo

26 Agosto 2021 12:31

Il Golden Horizon, il più grande veliero al mondo, ha attraversato le acque dello Stretto di Messina. Adesso è a largo di Lazzaro e si dirige verso la Croazia

Grande spettacolo nello Stretto di Messina per il passaggio del Golden Horizon. Il più grande veliero al mondo è proveniente dalla Spagna e proseguirà la sua navigazione sino a Spalato in Croazia. Attualmente si trova a largo di Lazzaro.

La britannica Tradewind Voyages debutta nel settore delle crociere di lusso con la sua prima nave, Golden Horizon, il più grande veliero del mondo a vele quadre. La nave era stata commissionata da Star Clippers come Flying Clipper ed era già stata completata nell’estate 2019, ma la consegna non è mai avvenuta a causa di una controversia tra armatore e cantiere, iniziata a breve distanza dal varo, avvenuto all’inizio del 2017, con le due parti che si accusavano a vicenda per aver disatteso le norme contrattuali. Secondo Star Clippers il cantiere non aveva rispettato la tempistica per la consegna, accumulando un inaccettabile ritardo di 20 mesi, mentre Brodosplit aveva accusato il committente di non aver onorato gli impegni assunti per il completamento della nave. La proprietà del veliero è così rimasta al cantiere croato, che si è trovato costretto a ricorrere all’indebitamento per ultimare i lavori. Ora, con il noleggio della nave a Tradewind Voyages, il cantiere confida di ripianare il debito. Golden Horizon misura 162 metri di lunghezza per 18,5 di larghezza, ha una stazza lorda di 8.770 tonnellate, 5 ponti, 36 vele quadre armate su cinque alberi per una superficie complessiva velica di 6.347 metri quadrati. A bordo 272 passeggeri serviti da 159 membri di equipaggio alloggiano in 140 lussuose cabine, tra cui 34 suite con terrazza sul mare e quattro grandi cabine armatoriali. Progettata dall’architetto navale polacco Zygmunt Choren, la nave è ispirata al France II del 1912, a quell’epoca il veliero più grande del mondo. Sebbene reinterpretata per le esigenze contemporanee, il sistema velico di Golden Horizon è identico a quello del France II. Gli interni della nave sono lussuosi, proponendo uno stile ed una atmosfera tipica di un elegante veliero classico. I servizi di Golden Horizon includono tre piscine, un ampio ristorante, quattro bar, grandi saloni di cui uno articolato su tre ponti, biblioteca, centro benessere e area fitness. A poppa è installata una piattaforma apribile che consente agli ospiti un accesso diretto al mare.