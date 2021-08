Sorteggio Europa League: Napoli-Leicester, girone di fuoco per la Lazio!

27 Agosto 2021 12:38

Al via il sorteggio di Europa League, Napoli e Lazio le uniche italiane presenti: le due squadre di Serie A inserite in prima fascia

Dopo il sorteggio di Champions League svoltosi nella serata di ieri, con Inter, Juventus, Atalanta e Milan venute a conoscenza delle proprie avversarie, quest’oggi tocca al sorteggio di Europa League. Due le italiane spettatrici interessante, Napoli e Lazio. Le due squadre di Serie A sono state inserite nella prima fascia e risultano fra le formazioni più complete e talentuose di una competizione che, fin qui, ha riservato troppe delusioni alle compagini italiane. Superare i gironi non dovrebbe essere un problema per le squadre di Sarri e Spalletti, seppur non manchino le insidie: evitate Lione e Leverkusen (1ª fascia), restano nelle fasce inferiori Leicester, West Ham, Real Sociedad, Betis Siviglia e Marsiglia.

Le fasce in cui sono divise le squadre

Prima fascia: Lazio, Napoli, Lione, Bayer Leverkusen, Monaco, Dinamo Zagabria, Braga, Olympiacos

Seconda fascia: Celtic, Rangers, Eintracht Francoforte, Stella Rossa, Leicester, Genk, Lokomotiv Mosca, Psv Eindhoven

Terza fascia: Marsiglia, Ludogorets, Real Betis, West Ham, Real Sociedad, Sparta Praga, Spartak Mosca, Fenerbahce

Quarta fascia: Rapid Vienna, Galatasaray, Legia Varsavia, Ferencvaros, Sturm Graz, Midtjylland, Brondby, Anversa

I Gironi dell’Europa League 2021-2022

Girone A

Lione

Rangers

Sparta Praga

Brondby

Girone B

Monaco

PSV

Real Sociedad

Sturm Graz

Girone C

Napoli

Leicester

Spartak Mosca

Legia Varsavia

Al Napoli non è andata bene, ma neanche poi tanto male. Pescare il Leicester dalla seconda fascia, la squadra peggiore, ha reso più complicato un girone che vede la lunga trasferta di Mosca in casa dello Spartak e il grintoso Legia Varsavia, squadra che parte in fondo alla griglia.

Girone D

Olympiacos

Eintracht Francoforte

Fenerbahce

Royal Antwerp

Girone E

Lazio

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Galatasaray

Girone complicato per la Lazio. Il Marsiglia era l’avversario (insieme a West Ham e Real Sociedad) da evitare nella terza fascia, una squadra che per guida tecnica, talento e grinta potrebbe stare tranquillamente in prima. Il Galtasaray è una squadra abituata a giocare in Europa da tanti anni, la Lokomotiv Mosca è una squadra rognosa, magari meno talentuosa delle altre, ma giocare in trasferta in Russia non è mai semplice.

Girone F

Braga

Stella Rossa

Ludogorets

Midjytilland

Girone G

Bayer Leverkusen

Celtic

Betis Siviglia

Ferencvarosi

Girone H