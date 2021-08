Sorteggio Champions League: girone fotocopia per l’Inter, la Juve pesca il Chelsea [LIVE]

26 Agosto 2021 19:00

In scena a Istanbul il sorteggio della Champions League 2021-2022: ecco le avversarie di Inter, Juventus, Atalanta e Milan

Inizia ufficialmente la nuova Champions League 2021-2022. Il primo atto, come sempre, è quello del sorteggio che definisce gli 8 gironi da 4 squadre in cui i 32 team qualificati alla massima competizione europea sono stati suddivisi. Cerimonia eccezionalmente svoltasi nel pomeriggio di Istanbul, con ben 4 italiane in attesa di conoscere le proprie avversarie. L’Inter, unica testa di serie, inserita in prima fascia con squadre dalla dubbia caratura come Sporting Lisbona, Villarreal e Lille rischia una brutta sorpresa dalla seconda fascia, quella in cui è inserita la Juventus insieme a top team del calibro di PSG, Liverpool e le spagnole fra le quali pescare il Siviglia sarebbe un bel colpo di fortuna. Per quanto riguarda i bianconeri invece, anche se dovesse arrivare una big dalla prima fascia (ci sono 4 possibilità su 7, nemmeno così alte), da quelle inferiori dovrebbero esserci squadre ampiamente alla portata dei ragazzi di Allegri. Atalanta in terza fascia e Milan in quarta (tornato in Champions dopo 7 anni), rischiano il girone di ferro ma risultato due squadre che anche le big preferirebbero evitare.

Le 4 fasce in cui sono divise le squadre

1ª Fascia: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea (campione in carica), Inter, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal

2ª Fascia: Barcellona, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester United, Psg, Real Madrid, Siviglia

3ª Fascia: Ajax, Atalanta, Benfica, Lipsia, Porto, Salisburgo, Shakthar Donetsk Zenit San Pietroburgo Salisburgo

4ª Fascia: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, Malmoe, Milan, Sheriff Tiraspol, Wolfsburg, Young Boys

I Gironi della Champions League 2021-2022

Girone A

Manchester City

PSG

Lipsia

Girone B

Atletico Madrid

Liverpool

Girone C

Sporting

Borussia Dortmund

Girone D

Inter

Real Madrid

Shakthar Donetsk

Girone E

Bayern Monaco

Barcellona

Benfica

Girone F

Villarreal

Manchester United

Girone G

Lille

Siviglia

Girone H