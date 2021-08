Sondaggio Emg sulle Elezioni Regionali in Calabria: “in vantaggio il Centro/Destra, Occhiuto molto avanti nelle preferenze”

13 Agosto 2021 14:38

Secondo il sondaggio Emg, il candidato di Centro/Destra potrebbe ottenere alle elezioni regionali di ottobre tra il 45% e il 49%

Occhiuto in vantaggio di quasi 20 punti percentuali in Calabria. E’ questo il risultato espresso dal sondaggio Emg, il candidato di Centro/Destra potrebbe ottenere alle elezioni regionali di ottobre tra il 45% e il 49%. Segue con un certo distacco la candidata di Centro/Sinistra e M5s, la scienziata Amalia Bruni. Per lei potrebbe esprimersi una forbice tra il 24 e il 28% degli elettori. Luigi de Magistris, attuale sindaco di Napoli con un passato da magistrato proprio in Calabria, al terzo posto, raggiungerebbe tra il 16 e il 20% delle preferenze. Tra il 7 e l’11% dei calabresi maggiorenni opterebbero per altri candidati. Le statistiche rispecchiano molto il Sondaggio SWG, che prendeva in considerazione le preferenze espresse dai calabresi in un’intervista realizzata a fine luglio.