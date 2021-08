Incendi, apocalisse di fuoco in Calabria: il VIDEO da Lamezia Terme

8 Agosto 2021 23:36

Incendi: la Calabria è assediata dai roghi, le paurose immagini da Lamezia Terme

La Calabria, in questi giorni, è assediata dagli incendi che stanno devastando la nostra regione dal Pollino all’Aspromonte. I roghi purtroppo, nei giorni scorsi, ha provocato anche la morte di due persone a San Lorenzo, tanto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un Dpcm con il quale si dichiara lo stato di mobilitazione nazionale, l’invio di squadre di volontari, mezzi e uomini del sistema di Protezione civile nazionale. In basso un VIDEO da Lamezia Terme in cui si può notare la drammaticità della situazione.