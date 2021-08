Incendi a Reggio Calabria, un dramma che fa male: oggi sit-in dei volontari di Articolo 118 nella simbolica Via Aspromonte

12 Agosto 2021 13:06

L’inizio della manifestazione è previsto alle ore 21

Un sit-in per il Parco Nazionale dell’Aspromonte è stato organizzato questa sera, alle ore 21, a Reggio Calabria dai volontari di Articolo 118. La nota associazione ha scelto come sede dell’evento la simbolica Via Aspromonte per manifestare il dramma che in queste ore si sta verificando nelle montagne del reggino. Di seguito il comunicato: “ASPROMONTE, potenza e poesia che si esprime attraverso il rumore assordante dei torrenti, dagli strapiombi su cui si inerpicano le mulattiere in un paesaggio impenetrabile, di antri e caverne, allagato da temporali rovinosi, scosso dai venti e vibrante di suoni che si rincorrono dal fitto della vegetazione alle spelonche. È in Aspromonte che la natura appare animata di voci, di una vita segreta che pulsa anche di notte. Non andremo a fare un sit-in davanti i palazzi del Governo… ma quale governo, poi? Qui siamo abbandonati, questa è la terra degli ultimi, una terra orgogliosa la nostra, una terra che possiede un’energia incredibile, talmente grande da travolgere vite, passioni, sogni, desideri dove soltanto i coraggiosi possono restare, e noi lo siamo! INSIEME PER IL NOSTRO PARCO questa sera, dalle ore 21, in Via Aspromonte (RC)”.