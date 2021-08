Olimpiadi di Tokyo, Simone Biles scaccia i demoni: la stella USA torna alla trave e vince il bronzo

3 Agosto 2021 14:39

Simone Biles scaccia i demoni della pressione e mette da parte, per un po’, anche i twisties: la ginnasta americana torna alla trave e vince il bronzo

Si è scoperta fragile di colpo, ma non si è arresa. Dopo essersi ritirata dalla finale a squadre e non aver partecipato a quelle per il concorso generale, corpo libero, parallele e volteggio, Simone Biles è tornata in gara per la finale della prova alla trave. La stella americana, fermata negli ultimi giorni da problemi psicologici e insicurezze dovute ai twisties, problemi che le fanno perdere l’orientamento durante gli esercizi rischiando di procurarle cadute che potrebbero costarle carissimo, ha conquistato la medaglia di bronzo bissando il risultato di Rio. La trave non l’ha fa impazzire, ma questa volta è stata dolcissima, l’attrezzo che ne segna il ritorno alle competizioni. Un 14.000 di punteggio ottenuto per un esercizio reso volutamente più semplice, con tanto di uscita senza avvitamenti. Davanti a lei Guan Chenchen (oro con 14.633) e Tang Xijing (argento con 14.233). “Ero solo felice di esibirmi indipendentemente dal risultato – ha detto alla fine, rivelando anche la morte della zia due giorni fa -. L’ho fatto per me ed ero orgogliosa per essere stata in grado di competere ancora una volta”.