Simone Barlaam fa la storia! Trionfo nei 50 stile libero e record delle Paralimpiadi: è il sesto oro per l’Italia

29 Agosto 2021 11:07

Simone Barlaam vince la medaglia d’oro nei 50 stile libero alle Paralimpiadi di Tokyo: il nuotatore azzurro trionfa con il nuovo record paralimpico

Sventola alto il tricolore all’Aquatic Center di Tokyo! L’Italia continua a fare incetta di medaglie nel nuoto alle Paralimpiadi in corso di svolgimento in Giappone. L’acqua, azzurra come il colore dei nostri atleti, si dimostra ancora una volta l’elemento perfetto da abbinare alle medaglie d’oro. Simone Barlaam porta in dote la medaglia numero 21 del medagliere tricolore, la 6ª del metallo più prezioso. L’atleta italiano sbaraglia la concorrenza e vince la medaglia d’oro con il crono di 24”71 che è anche il nuovo record delle Paralimpiadi.