Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato: il leader di Forza Italia si trova al San Raffaele

27 Agosto 2021 13:31

Nuovo ricovero al San Raffaele di Milano per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Altro ricovero per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si trova al San Raffaele di Milano da ieri, giovedì. Ci era già stato sia ad aprile che a maggio per controlli post Covid. Il virus, infatti, lo aveva contratto lo scorso anno e per lui continuano i controlli di routine. Antonio Tajani lo ha confermato alla stampa, parlando di “controlli approfonditi come già accaduto in passato. I medici hanno ritenuto di visitarlo – ha rimarcato il coordinatore di Forza Italia – e credo starà lì per qualche giorno”.