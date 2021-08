Sicilia, terra sconvolta dal femminicidio di Valentina Zappalà: lutto cittadino a Trecastagni

24 Agosto 2021 10:47

È lutto cittadino a Trecastagni, in provincia di Catania, per la morte di Valentina Zappalà, la ragazza uccisa nella notte tra il 22 e il 23 agosto dall’ex fidanzato, Antonino Sciuto, lungomare di Acitrezza, frazione di Aci castello. L’uomo è stato trovato impiccato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri in un casolare di campagna. Il lutto cittadino a Trecastagni è stato deciso dal sindaco, Pippo Messina, che ha annullato anche sospeso gli eventi estivi della settimana. “Siamo vicini alla famiglia”, dice Messina annunciando il lutto cittadino “come segno di rispetto verso questa giovane donna i cui sogni, il futuro e le speranze – ancora il sindaco di Trecastagni – si sono bruscamente fermati in una calda notte d’agosto. Sono certo d’interpretare il pensiero di tutti dicendo che l’intera comunità si stringe ai familiari in questo difficile e tragico momento”.