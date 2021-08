Sicilia, l’Assessore Messina: “non vaccinerò le mie figlie, spiegatemi che senso ha su bambini e giovani”

2 Agosto 2021 18:32

L’Assessore lancia la provocazione sui social: “spiegatemelo anche con un disegnino”

L’assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo Manlio Messina ha scritto tramite il profilo personale facebook un messaggio sui vaccini. L’assessore di Fratelli d’Italia sottolinea che non vaccinerà le sue figlie proprio nel giorno in cui l’assessore Razza ha presentato il report sui dati in Sicilia. “Continuo a non capire perché si debba vaccinare un bambino di 12 anni o un giovane di 20 anni”. Infine afferma: “ovviamente le mie figlie non le vaccinerò finché qualcuno non mi spiega, anche con un disegnino, a cosa serva tutto ciò”.