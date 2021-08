Sicilia, inaugurata l’autostrada Rosolini-Ispica-Pozzallo. Falcone: “qui c’era solo il deserto di un cantiere abbandonato”

3 Agosto 2021 13:36

Oggi l’inaugurazione della nuova autostrada ma l’assessore alle Infrastrutture conferma: “lavoriamo già sul tratto fino a Modica”

Oggi, martedì 3 agosto, alle ore 10 è stata inaugurata la nuova “Autostrada del Sud-est” Rosolini-Ispica-Pozzallo, tratto della Siracusa-Gela realizzato negli ultimi tre anni dal Consorzio per le autostrade siciliane. A tagliare il nastro è stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, assieme all’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, ai vertici del Cas, a dirigenti e tecnici dell’impresa Cosedil spa, ai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, autorità civili, militari e religiose, parlamentari e sindaci dei Comuni sud orientali della Sicilia. “Qui c’era solo il deserto di un cantiere abbandonato, l’ennesima incompiuta. Oggi c’è una nuova autostrada. Siamo in Sicilia, anche da noi si può. Facciamolo sapere a tutti, condividiamo il più possibile. Oggi tagliamo il nastro della nuova tratta Rosolini-Ispica-Pozzallo, ma lavoriamo già all’autostrada fino a Modica. Siamo in campo, come mai si era visto finora, per fare le infrastrutture che attendiamo da decenni. Proprio come l’Autostrada del Sud-Est”, ha così esultato l’assessore Marco Falcone.