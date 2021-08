Covid, UFFICIALE Sicilia in zona gialla dal 30 agosto. Musumeci: “valutiamo nuova ordinanza per promuovere la vaccinazione”

27 Agosto 2021 18:49

Il presidente Musumeci ha comunicato l’ufficialità del cambio colore, adesso si attende la nuova ordinanza

“La zona gialla in Sicilia decisa dal ministro per la Salute, che ho sentito poco fa al telefono, non coglie di sorpresa alcuno. È il risultato di un’Isola che negli ultimi mesi da un lato ha subito la intensa propaganda contro il vaccino, dall’altro lato è stata meta di milioni di turisti. Per la fortuna dei nostri operatori, aggiungo. Non cambia molto col ‘giallo’, ma deve suonare come una campanella forte. Mi aspetto che i siciliani non vaccinati sentano la priorità di dare corso a questo dovere civico”. Ad affermarlo il governatore siciliano Nello Musumeci. “Cos’altro deve accadere perché si convincano? Se nella terapia intensiva dei nostri ospedali vanno quasi tutti i non vaccinati, si vuole finalmente prendere contezza della necessità di proteggersi? La mia ordinanza sulla vaccinazione in 55 Comuni più esposti è operativa – prosegue Musumeci – . Valuterò domani se estenderla a tutti i centri sotto i parametri di immunizzazione, a prescindere dalla diffusione del contagio. Non si può subire ancora l’egoismo di una minoranza e l’ipocrisia di qualche politico alla ricerca di facile consenso. Dobbiamo tutti e presto tornare alla vita normale”.

Secondo il monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità dalle tabelle aggiornate al 24 agosto, la Sicilia risulta aver superato la soglia dei ricoveri nei reparti ordinari (è al 19,4%) e nelle terapie intensive (12,1%). Non rispettando quindi i parametri fissati che prevedono che il tasso di occupazione dei letti in area medica non vada oltre il 15% e in terapia intensiva oltre il 10%, è automatico il passaggio della Regione Sicilia in zona gialla. La Sicilia inoltre è classificata a rischio moderato ma con “un’alta progressione di escalation nei prossimi 30 giorni”. E la curva dei contagi non accenna ad appiattirsi anzi oggi è nuovo boom di casi in Sicilia. Sono 1.681 i positivi registrati nelle ultime ventiquattr’ore in: 584 in più di ieri. In aumento anche i ricoveri: quelli nei reparti di degenza ordinaria sono 778 (26 in più, erano 752) mentre in terapia intensiva il dato è lo stesso di ieri: 103 ricoverati anche se si registrano 8 nuovi ingressi.