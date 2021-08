Sicilia, in avvicinamento la nave ong ‘Geo Barents’: a bordo 322 migranti

23 Agosto 2021 09:35

Dei 95 minori a bordo, 82 sono non accompagnati. Tra questi anche un neonato

Ieri sera è stato assegnato il porto di Augusta (Siracusa) per la nave Geo Barents di Medici senza frontiere, con 322 migranti a bordo. Trasportati all’interno 95 minori, di cui 82 sono non accompagnati. Cinque dei bambini hanno meno di 5 anni, uno ha solo due settimane. “Dopo diversi giorni di attesa che cominciavano a impattare sulle condizioni psicologiche e fisiche delle persone, siamo felici di poter sbarcare in un luogo sicuro”, afferma la ong.

“Rave party con morti e feriti che durano giorni, orde di baby gang che terrorizzano da tempo la riviera romagnola e non solo, dopo navi francesi e tedesche, oggi una nave con bandiera norvegese lascerà 322 immigrati in Italia. Lamorgese, dove sei?”. E’ quanto afferma il segretario della Lega Matteo Salvini commentando la vicenda della ‘Geo Barents’, diretta verso lo scalo di Augusta.