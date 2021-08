Sicilia, che fortuna ad Aci Catena: 44enne incassa per la seconda volta 500 mila euro col Gratta e Vinci

26 Agosto 2021 13:23

L’episodio era avvenuto appena 10 mesi fa

Doppia vincita da 500 mila euro al Gratta e Vinci ad Aci Catena in provincia di Catania per un uomo di 44 anni. Con un gran colpo di fortuna ha vinto la stessa somma per due volte in 10 mesi, acquistando i biglietti nella stessa ricevitoria.

Il tagliando fortunato da 5 euro della serie “Tutto x Tutto” è stato acquistato presso il “Caffè Murabito” di via S. Maria del Sangue. Il vincitore è un 44enne del posto – riporta Agimeg. Il fortunato aveva già vinto la stessa somma già 10 mesi fa, sempre grazie un tagliando della serie “Tutto X Tutto” e nella stessa ricevitoria. Portando così a casa un milione di euro in 10 mesi.