Calcio a 5, doppio rinforzo per la Siac Messina: arrivano Davide La Valle e Nino Giuffrida

25 Agosto 2021 19:46

Calcio a 5, la Siac Messina di rinforza con gli arrivi di Davide La Valle e Nino Giuffrida

Si va completando l’organico della Siac Messina, che sarà ai blocchi di partenza del campionato di serie B di calcio a 5. La società dello Stretto ha definito, nelle ultime ore, gli accordi con i laterali Davide La Valle e Nino Giuffrida. Sono due calcettisti di provata esperienza, che hanno già conosciuto la categoria nazionale rispettivamente con le maglie di Sporting Peloro Messina e Fata Morgana. Entrambi vantano, inoltre, in carriera positive stagioni con club di C1.

“Mi sto preparando a vivere una bella e affascinante sfida – dichiara La Valle, classe ‘90 – fisicamente sto bene ed ho tantissima voglia di giocare in un torneo difficile, ma, nello stesso tempo stimolante. L’entusiasmo dei giovani in rosa è coinvolgente, ci sono elementi interessanti e di talento, che potranno crescere nel corso delle settimane e, soprattutto, delle partite. Sono fiducioso su ciò che potremo fare”.

Fanno eco le parole di Giuffrida, calcettista di talento nato nel 1988, che ha vinto, nella passata annata agonistica, il torneo di C1 con il Mortellito: “La B mi stimola parecchio perché ci sono formazioni e giocatori di assoluto valore. Anche per questo motivo, mi impegnerò al massimo per raggiungere la migliore forma possibile. Ritroverò in campo tanti amici degli altri tre club messinesi e sarà un piacere confrontarmi con loro e magari batterli”.

Per quanto riguarda lo staff tecnico, Giovanni Ficarra, allenatore di grande professionalità, messa in mostra sulle panchine di Domenico Savio e Real Gazzi, collaborerà con mister Erminio Fazio come vice sia della prima squadra che dell’Under 19.