Si conlude a Bova il programma estivo del progetto “La Via dei Borghi”

23 Agosto 2021 15:00

Si conclude nel cuore dell’ Area Grecanica, a Bova, l’edizione estiva del progetto La Via dei Borghi. L’idea nata dalla collaborazione tra Kalabria Experience e Il Giardino di Morgana si è avvalsa anche in questa particolare veste della collaborazione con l’agenzia Full Travel Service. Tante le attrazioni che hanno saputo rapire pensiero ed immaginazione dei partecipanti. Con il fascino delle luci del tramonto e nella magia della sera, gli escursionisti hanno potuto immergersi tra i vicoli del borgo facendo tappa a Palazzo Mesiani, la Giudecca, la Cattedrale, la Grotta degli innamorati, i ruderi del Castello, Largo Cuveddu, San Leo, la Chiesa dell’Immacolata, Palazzo Nesci ed in tutti gli altri luoghi simbolo di questo incredibile centro Aspromontano. Il pensiero però non poteva che correre ancora alle foreste aspromontane che in queste ultime settimane sono state obiettivo di volgari attacchi. Il messaggio però è quello della voglia di ripartenza. Anche se ci saranno vigliacchi sottosviluppati che continueranno a distruggere, ci sarà sempre qualcuno disposto a raccontare il bello di questa terra e molti altri disposti ad ascoltare. Il progetto adesso osserverà una brevissima pausa per poi entrare nel vivo della consueta veste autunnale.