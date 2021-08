Serie C, date e orari dalla 1ª alla 3ª giornata nel girone C: Messina-Palermo in notturna, ma si gioca a Vibo

17 Agosto 2021 17:38

Date e orari delle prime tre giornate del girone C di Serie C: derby Acr Messina-Palermo di sabato sera

Diramati giorni, luoghi e orari delle prime tre giornate di Serie C. Per quanto riguarda il girone C, occhi puntati sull’Acr Messina, che ha ritrovato dopo qualche anno il professionismo. I tifosi, però, non potranno accogliere sin da subito i propri beniamini in casa, al Franco Scoglio. Non è stata rispettata, infatti, la data di fine lavori nello stadio peloritano prevista entro il 20 agosto. Il derby Acr Messina-Palermo del secondo turno si giocherà infatti sabato sera, in notturna, e avrebbe potuto far registrare una buona cornice di pubblico. Si giocherà, però, al Luigi Razza di Vibo Valentia, impianto con cui il club giallorosso si è cautelato in via preventiva.

1ª GIORNATA

SABATO 28 AGOSTO

ore 20:30



MONOPOLI – CATANIA

MONTEROSI TUSCIA – FOGGIA

PAGANESE – ACR MESSINA

DOMENICA 29 AGOSTO

ore 20:30

AVELLINO – CAMPOBASSO

CATANZARO – VIRTUS FRANCAVILLA

FIDELIS ANDRIA – JUVE STABIA

PALERMO – LATINA

TARANTO – TURRIS

VIBONESE – PICERNO

LUNEDI’ 30 AGOSTO

ore 21:00

POTENZA – BARI

2ª GIORNATA

SABATO 4 AGOSTO

ore 20:30

ACR MESSINA – PALERMO

CAMPOBASSO – TARANTO

CATANIA – FIDELIS ANDRIA

JUVE STABIA – AVELLINO

LATINA – PAGANESE

PICERNO – CATANZARO

TURRIS – MONOPOLI

VIRTUS FRANCAVILLA – VIBONESE

DOMENICA 6 AGOSTO

ore 17:30

BARI – MONTEROSI TUSCIA

FOGGIA – POTENZA

3ª GIORNATA

SABATO 11 AGOSTO

ore 20:30

FOGGIA – TURRIS

TARANTO – PALERMO

DOMENICA 12 AGOSTO

ore 20:30