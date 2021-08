Da Buffon a Denis e Palacio, quante grande firme: sarà una Serie B “old style”

19 Agosto 2021 15:44

Serie B grandi firme: Buffon, Denis, Palacio e non solo, sarà un campionato “old style”

Gigi Buffon, German Denis, Rodrigo Palacio, Jeremy Menez. E poi Lapadula, Glik, Bjarnason, Meggiorini, Hetemaj. Insomma, tanta esperienza, tanta qualità e tanta… nostalgia. Sarà infatti una Serie B, quella che comincerà domani, di grandi firme “old style”. Ancora di più rispetto agli altri anni. E’ vero che “escono” Balotelli e Boateng, ma entra anche un grande campione del mondo, un monumento del calcio italiano, oltre al nostalgico “El Trenza” e ai ritorni di Lapadula, Glik ed Hetemaj.

Capitolo a parte meritano i calciatori della Reggina: German Denis e Jeremy Menez (il cui futuro è, però, ancora incerto) avevano già arricchito l’anno scorso la colonia di “vecchietti” della cadetteria. A loro si aggiunge, in riva allo Stretto, un veterano del calcio italiano e della Serie A: Perparim Hetemaj. Per lui una vita al Chievo e l’ultima stagione al Benevento. Tra i veri grandi, ma non in amaranto, sbarcano soprattutto il portierone ex Juventus e Nazionale e l’attaccante argentino che fino a qualche mese fa sfondava le reti al Bologna. Il primo ha scelto la storia e le origini, con il Parma, squadra in cui oltre vent’anni fa aveva iniziato la sua carriera; il secondo è andato al Brescia di Cellino, all’età di 39 anni.

Mediaticamente e non solo, forse, un gradino sotto si posizionano gli altri (incluso Hetemaj), che meritano comunque una giusta menzione. Come Lapadula, che da anni segna ormai sistematicamente tra A e B e adesso anche nella nazionale peruviana. Importanti in patria anche i vari Glik e Bjarnason, mentre Riccardo Meggiorini è il vero trascinatore del Vicenza e quest’anno potrà anche divertirsi con un compagno di squadra come Diaw.