Serie B Calcio a 5, Siac Messina: Erminio Fazio è il nuovo allenatore

8 Agosto 2021 11:13

Dopo lo storico anno di A2, ha scelto, ancora una volta, un allenatore emergente ed intende proseguire nella politica di valorizzazione dei giovani

Erminio Fazio è il nuovo tecnico della Siac Messina per la stagione 2021/2022. La società del presidente Marco Ravidà, che sarà impegnata nel campionato di Serie B di calcio a 5, dopo lo storico anno di A2, ha scelto, ancora una volta, un allenatore emergente ed intende proseguire nella politica di valorizzazione dei giovani. “L’obiettivo è dare continuità anche all’ottimo lavoro portato avanti da mister Salvatore D’Urso, diventato recentemente allenatore di 1° livello dopo il corso svolto a Coverciano, che siederà sulla panchina del Bovalino C5 in A2. Nel club calabrese, avrà a disposizione, tra gli altri, gli ex biancazzurri Nanni Piccolo, capitano di tante “battaglie”, il brasiliano Gabriel Barbosa ed il promettente portiere Federico Venuto (prestito). In questi giorni, Fazio e la dirigenza stanno lavorando intensamente per allestire l’organico, che sarà composto, in buona parte, da elementi cresciuti nel vivaio, da sempre motivo d’orgoglio del club dello Stretto, e rimane in attesa di definire con il Comune di Messina l’impianto dove disputare l’annata agonistica”, si legge nella nota.

La Divisione C5 ha ufficializzato, infine, la composizione degli 8 gironi di serie B, quattro di 12 squadre ed altrettanti di 13. Fanno parte del raggruppamento più meridionale (H) 9 siciliane (Meriense, Mascalucia C5, Mortellito, Siac Messina, Pgs Luce, Monreale, Città di Palermo, Atletico Canicattì e Agriplus Acireale) e le calabresi Casali del Manco, Ecosistem Lamezia e Soccer Montalto. Dopo Ferragosto verranno resi noti i calendari, mentre il torneo nazionale prenderà il via sabato 9 ottobre.