Scoperto reperto archeologico durante scavi Palazzo Reale ‘Grande emozione’

31 Agosto 2021 18:32

Palermo, 31 ago. (Adnkronos) – Scoperta eccezionale durante alcuni lavori davanti a Palazzo Reale a Palermo. Un reperto archeologico, forse antecedente al 1.570, una pavimentazione che si trova proprio all’ingresso di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana. A darne notizia all’Adnkronos è il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, che ha subito avvertito il sindaco Leoluca Orlando e la Sovrintendente ai Beni culturali Selima Giuliano, che domani faranno un sopralluogo. “Abbiamo aperto lo scavo per mettere sottoterra l’impianto fognario delle acque piovane con la fognatura del collegamento – spiega l’architetto Pai Riggio – e abbiamo trovato questa pavimentazione, molto bella, di un materiale diverso del solito basolato perché è una terra calcarea di colore più chiaro”.

“Si farà nei prossimi giorni la datazione storica – aggiunge – forse è antecedente alla realizzazione del prospetto di Palazzo Reale che risale al 1570. Speriamo di avere altri indizi e allargare lo scavo per dare ai palermitani la possibilità di scoprire questo reperto storico”.

“Domani abbiamo a mezzogiorno l’appuntamento con il sindaco Orlando e la Sovrintendente Selima Giuliano – dice Miccichè, che si trova all’esterno di Palazzo Reale in compagnia del segretario generale Fabrizio Scimè e dell’architetto Riggio – Già Palermo è una città particolare e adesso ci siamo ritrovati qui per questa altra grande emozione che il palazzo ci da. E’ una scoperta continua. Siamo tutti molto emozionati”.