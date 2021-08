Parte da Reggio Calabria per lavorare a Bolzano, ma da martedì non si hanno più tracce: Polizia indaga sulla scomparsa di un 41enne tunisino

22 Agosto 2021 10:10

La polizia sta indagando sulla scomparsa di un uomo a Bolzano, Mohamed Arfaoui, 41 anni, cittadino tunisino. La moglie, che vive a Reggio Calabria e stava per raggiungerlo, non ha notizie di lui da martedì scorso. La sua scomparsa è stata già denunciata in questura. L’uomo si era trasferito a luglio a Bolzano per cercare lavoro. Aveva trovato subito impiego come operatore ecologico presso la Mebo Coop. Mercoledì non si è però presentato al lavoro. Alla polizia i coinquilini dell’uomo hanno riferito che questi ha fatto le valige e ha lasciato il posto letto in via Trento. La moglie racconta che Mohamed qualche giorno prima avrebbe litigato con uno dei suoi coinquilini e sostiene di avere dei messaggi audio per confermare la circostanza.