Emergenza migranti in Inghilterra: gommone sbarca illegalmente sulla costa del Kent tra lo stupore dei turisti [VIDEO]

13 Agosto 2021 12:59

Diversi i turisti presenti in spiaggia e costretti ad allontanarsi

E’ ancora emergenza di sbarchi illegali di migranti africani in Inghilterra, nonostante le leggi approvate recentemente dal Governo. Questa mattina un gommone si è fermato sulla costa del Kent, vicino Londra, con i passeggeri che hanno iniziato a scendere dall’imbarcazione tra lo stupore generale dei bagnanti presenti in spiaggia, molti dei quali costretti ad allontanarsi.

Recentemente il Regno Unito ha deciso di modificare le proprie leggi migratorie: era martedì 6 luglio, infatti, quando la Segretaria di Stato per gli affari Interni del Regno Unito Priti Patel – Partito Conservatore –, ha presentato al Parlamento britannico il “Nationality and Boarders Bill”, un disegno di legge che è stato approvato e prevede la riforma della cittadinanza e del diritto d’asilo del Paese. Servirà a “riparare il sistema di asilo rotto” e ciò per cui “il popolo britannico ha votato più e più volte per tornare a controllare i propri confini e per eliminare il traffico illegale di migranti”.