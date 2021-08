Sbarco di migranti a Reggio Calabria: oltre 100 persone giunte al Porto a bordo di un peschereccio [LIVE]

17 Agosto 2021 11:52

Reggio Calabria, oltre 100 migranti scortati al porto dalla Guardia di Finanza che li ha intercettati a largo delle coste calabresi

Sono stati intercettati questa a notte a bordo di un peschereccio al largo delle coste calabresi da una motovedetta della Guardia di Finanza, oltre 100 migranti che proprio in questi minuti sono giunti al Porto di Reggio Calabria per le operazioni di sbarco. Come da protocollo previsto in queste circostanze, saranno tutti sottoposti a tampone per verificare la presenza di qualche positivo al Covid 19. Sul posto le forze dell’ordine e la Croce Rossa per l’assistenza del caso.

Aggiornamenti in corso