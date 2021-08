Santo Stefano in Aspromonte, si è conclusa la festa a Mannoli: grande coinvolgimento con i fuochi pirotecnici e la musica di Paolo Meneguzzi [FOTO e VIDEO]

16 Agosto 2021 11:28

L’estate di Santo Stefano in Aspromonte ha visto ieri la presenza del cantante Paolo Meneguzzi, che ha chiuso la festa a Mannoli

Si è conclusa la festa a Mannoli, nel Comune Santo Stefano in Aspromonte. Grande divertimento, musica e coinvolgimento grazie alle canzoni di Paolo Meneguzzi. Sempre rispettando il distanziamento per via delle normative anti Covid, gli abitanti del posto e i turisti – prima della conclusione con i giochi pirotecnici – hanno cantato sulle note di Meneguzzi, nella serata presentata da Peppe Plutino. A corredo dell’articolo alcune foto della serata di ieri, in basso i video. Quella di ieri è stata una delle tante serate che stanno contraddistinguendo l’estate di Santo Stefano in Aspromonte. Diversi gli eventi in programma già andati in scena o prossimi, come ad esempio la 37° edizione della marcialonga, la I° veleggiata in Aspromonte e la presenza di Fausto Leali (22 agosto).