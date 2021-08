Coronavirus, il comune di Sant’Agata del Bianco da domani all’alba in lockdown

21 Agosto 2021 20:06

Coronavirus, il presidente Nino Spirlì ha firmato l’ordinanza per dichiarare “zona rossa” Sant’Agata del Bianco

Con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 57 del 21 agosto 2021 (acquisita dal Comune di Sant’Agata del Bianco con prot. n. 2506 del 21.08.2021), avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Sant’Agata del Bianco, nella provincia di Reggio Calabria”, è stata disposto che: nel Comune di Sant’Agata del Bianco (RC), si applicano per un periodo di 10 giorni, dalle ore 05,00 del 22 agosto 2021 a tutto il 31 agosto 2021, le misure inerenti alla c.d. “zona rossa”, secondo quanto previsto al capo V del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e smi.